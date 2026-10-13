Франція зупинила танкер "тіньового флоту" РФ в Індійському океані (відео)

Танкер DF Peak затримали вранці в понеділок, 12 жовтня. Це сталося на відстані понад 450 морських миль на південь від острова Реюньйон.

Крім того, судно підозрюють у причетності до незаконного перевезення пального. Макрон наголосив, що Франція рішуче налаштована боротися з тіньовим флотом у будь-якій точці світу.

"Ця операція, проведена відповідно до міжнародного морського права, свідчить про нашу рішучість забезпечувати дотримання закону та боротися проти будь-яких видів незаконної торгівлі, де б вони не відбувалися", - написав Макрон.

Що відомо про танкер DF Peak

За даними порталу War&Sanctions Головного управління розвідки Міноборони України, DF Peak пов'язаний з російською компанією "Совкомфлот", на яку накладено санкції. Судно перевозить сиру нафту.

Танкер також потрапив під санкції США, Канади, ЄС, України, Швейцарії, Японії та Великої Британії.

Нагадаємо, наприкінці серпня Албанія не пустила до порту Дуррес нафтовий танкер HANUMAN.

Українська розвідка ще в січні внесла це судно до своєї бази активних учасників російського тіньового флоту.