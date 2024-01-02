Франція змінить тактику постачання зброї в Україну: посол розкрив деталі

"Підтримка Франції в постачанні військової техніки, природно, продовжується. Вона поступово змінюватиме свою природу, оскільки метою є виробництво більше зброї в Україні, а не лише шляхом пожертвувань чи закупівель", - пояснив він.

Водночас, за словами Гаеля Вейсьєра, природно, що для переходу від однієї стратегії до іншої потрібно трохи часу.

Глава МЗС Франції найближчими днями відвідає Україну

Більше того, як наголосив посол, є політична підтримка цієї стратегії постачань зброї Україні, яку забезпечує, зокрема, Катрін Колонна (міністр закордонних справ Франції, - ред.). Вона регулярно відвідує Україну, здійснивши вже п’ять візитів в Україну.

"На даний момент ми знову працюємо над шостим візитом Кетрін Колонна найближчими днями, я поки не можу оголосити дату, але найближчими днями. І звичайно, ми також працюємо над іншими турами", - додав Вейсьєр.

Допомога Україні від Франції

З моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, Франція є однією з європейських країн, що надає активну фінансову та військову підтримку нашій країні.

Наприклад, нещодавно стало відомо про те, що пілоти Збройних сил України наступного року почнуть прибувати до Франції для проходження навчання в рамках військової допомоги.

Зокрема місяць тому Париж заявив про наміри виділити ще 200 млн євро у фонд підтримки України, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки.