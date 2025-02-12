Франція здобула перше "золото" чемпіонату світу з біатлону-2025: українці поплатились за провал на старті

У гонці взяли участь 24 команди Україну представляли Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

"Синьо-жовті" жахливо стартували. Петренко, яка почала гонку стріляла ще так собі (використала два додаткових патрони), але дуже повільно бігла. Після першої стрільби вона йшла 4-ю, після другої – 12-ю, а передала естафету 17-ю.

Усі інші учасники намагалися ліквідувати наслідки стартового провалу. Дмитренко на другому етапі відіграла чотири позиції, та передала естафету Дудченко 13-ю. Той підняв нашу збірну ще на чотири сходинки. На фінальний етап пішов Підручний, який стартував 9-м, а фінішну лінію перетнув 8-м. При цьому наш лідер продемонстрував ідеальну стрільбу.

Загалом же українці на чотирьох використали п'ять запасних патронів: Петренко та Дмитренко – по 2, Дудченко – 1.

Тріумфувала у змішаній естафеті збірна Франції. "Срібло" здобула чеська команда. Бронзові медалі дісталися німцям.