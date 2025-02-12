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Франція здобула перше "золото" чемпіонату світу з біатлону-2025: українці поплатились за провал на старті

Фото: Дмитро Підручний показав ідеальну стрільбу (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

На чемпіонаті світу з біатлону в швейцарському Ленцергайде завершилась перша гонка. У змішаній естафеті найкраще виступили французькі спортсмени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

У гонці взяли участь 24 команди Україну представляли Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

"Синьо-жовті" жахливо стартували. Петренко, яка почала гонку стріляла ще так собі (використала два додаткових патрони), але дуже повільно бігла. Після першої стрільби вона йшла 4-ю, після другої – 12-ю, а передала естафету 17-ю.

Усі інші учасники намагалися ліквідувати наслідки стартового провалу.  Дмитренко на другому етапі відіграла чотири позиції, та передала  естафету Дудченко 13-ю. Той підняв нашу збірну ще на чотири сходинки. На фінальний етап пішов Підручний, який стартував 9-м, а фінішну лінію перетнув 8-м.  При цьому наш лідер продемонстрував ідеальну стрільбу.

Загалом же українці на чотирьох використали п'ять запасних патронів: Петренко та Дмитренко – по 2, Дудченко – 1.

Тріумфувала у змішаній естафеті збірна Франції. "Срібло" здобула чеська команда. Бронзові медалі дісталися німцям.

Раніше представили повний розклад стартів на чемпіонаті світу з біатлону-2025 у Ленцергайде.

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