Чемпіонат світу з біатлону-2025: все про змагання і які шанси України

З 12 до 23 лютого в швейцарському Ленцергайде пройде головний старт біатлонного сезону – чемпіонат світу.

Про те, що відбуватиметься на змаганнях в Альпах та про перспективи "синьо-жовтих" стріляючих лижників розповідає РБК-Україна .

Світовий форум 2025 року – вже 58-й за ліком. Він вперше пройде в Ленцергайде – курортному місті в швейцарських в Альпах, що розташоване на висоті 1 476 м над рівнем моря. Це буде взагалі перше подібне змагання в цій частині Альпійських гір, де перевагу завжди віддавали гірськолижним дисциплінам, а не біговим.

Хто представлятиме Україну

Від нашої країни в Швейцарії виступлять 12 учасників: по шість чоловіків та жінок.

До складу чоловічої збірної увійшли:

Дмитро Підручний

Віталій Мандзин

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Артем Тищенко

Денис Насико

Найбільший досвід виступів має капітан команди Дмитро Підручний. Для чемпіона світу 2019 року в гонці переслідування цьогорічний форум стане дев'ятим у кар'єрі.

По чотири чемпіонати світу провели Дудченко та Тищенко. Натомість дебютує на цьому рівні 21-річний Мандзин – другий біатлоніст України в загальному заліку Кубка світу. Вперше в сезоні до основної збірної залучили Насика, який проводить змагальний рік на рівні Кубка IBU. В січні-лютому він брав участь у чемпіонаті Європи.

Жіноча збірна України виступить у такому складі:

Юлія Джима

Христина Дмитренко

Олена Городна

Ірина Петренко

Анастасія Меркушина

Дарина Чалик

У порівнянні з чемпіонатом світу-2024 відбулися дві зміни – не потрапили до складу Анна Кривонос та Любов Кип'яченкова. Натомість Городна та Чалик уперше перебувають у заявці збірної на ЧС.

Наші біатлоністи вже давно не радували вболівальників медалями на світових форумах. Остання була в 2021-му – "бронзу" у словенській Поклюці в естафеті виборола жіноча збірна.

У чемпіонат-2025 українська команда входить без призових місць на етапах Кубку світу. І, говорячи об'єктивно, жоден з вітчизняних біатлоністів зараз не розглядається серед претендентів на медалі. Залишається сподіватися лише на сенсаційний вибух когось зі "синьо-жовтих". Такі випадки бувають і нерідко. Чому б комусь зі складу збірних України приємно не здивувати вболівальників.

"Роланд Арена" – місце проведення ЧС-2025 (фото: instagram.com/lenzerheide)

Розклад гонок

У Ленцергайде відбудуться 12 стартів. По п'ять жіночих та чоловічих і два змішаних. Індивідуальні нагороди отримають переможці та призери за результатами восьми гонок. Чотири комплекти розіграють у командних змаганнях.

У кожній особистій гонці Україна може заявити на старт лише чотирьох біатлоністів.

Список стартів на ЧС-2025 з біатлону:

12 лютого., 5:30 . Змішана естафета

. Змішана естафета 14 лютого, 16:05 . Спринт, жінки

. Спринт, жінки 15 лютого, 16:05. Спринт, чоловіки

Спринт, чоловіки 16 лютого, 13:05. Гонка переслідування, жінки

Гонка переслідування, жінки 16 лютого, 16:05. Гонка переслідування, чоловіки

Гонка переслідування, чоловіки 18 лютого, 16:05. Індивідуальна гонка, жінки

Індивідуальна гонка, жінки 19 лютого, 16:05. Індивідуальна гонка, чоловіки

Індивідуальна гонка, чоловіки 20 лютого, 17:05. Одиночна змішана естафета

Одиночна змішана естафета 22 лютого, 13:05. Жіноча естафета

Жіноча естафета 22 лютого, 16:05. Чоловіча естафета

Чоловіча естафета 23 лютого, 14:45. Масстарт, жінки

Масстарт, жінки 23 лютого, 17:05. Масстарт, чоловіки

Де дивитись

Ексклюзивний транслятор біатлону в Україні – Суспільне. Прямі покази усіх гонок чемпіонату світу будуть доступні на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також місцевих каналах Суспільного.