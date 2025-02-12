Франция получила первое "золото" чемпионата мира по биатлону-2025: украинцы поплатились за провал на старте

В гонке приняли участие 24 команды Украину представляли Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.

"Сине-желтые" ужасно стартовали. Петренко, которая начала гонку стреляла еще так себе (использовала два дополнительных патрона), но очень медленно бежала. После первой стрельбы она шла 4-й, после второй - 12-й, а передала эстафету 17-й.

Все остальные участники пытались ликвидировать последствия стартового провала. Дмитренко на втором этапе отыграла четыре позиции, и передала эстафету Дудченко 13-й. Тот поднял нашу сборную еще на четыре ступеньки. На финальный этап пошел Пидручный, который стартовал 9-м, а финишную линию пересек 8-м. При этом наш лидер продемонстрировал идеальную стрельбу.

В целом же украинцы на четырех использовали пять запасных патронов: Петренко и Дмитренко - по 2, Дудченко - 1.

Триумфовала в смешанной эстафете сборная Франции. "Серебро" завоевала чешская команда. Бронзовые медали достались немцам.