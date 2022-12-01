Франція заявила про початок роботи зі створення спецтрибуналу для злочинців РФ

В МЗС зазначили, що боротьба з безкарністю за злочини, скоєними в Україні, є пріоритетом для Франції. Тому країна допомагає українській прокуратурі та Міжнародному кримінальному суду розслідувати злочини.

"Щодо пропозиції створити спеціальний трибунал щодо злочину російської агресії в Україні, ми почали працювати з нашими європейськими та українськими партнерами", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що посол з особливих доручень Антон Кориневич нещодавно відвідав МЗС Франції та обговорив питання створення спецтрибуналу.

Нагадаємо, у вересні в Україні створили робочу групу для створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії.

Крім того, президент Володимир Зеленський наголосив, що Британія могла б очолити зусилля зі створення спецтрибуналу.

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