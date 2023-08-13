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Франція засудила російські удари по Херсону

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Франція, Неділя 13 серпня 2023 20:14
Франція засудила російські удари по Херсону Фото: Франція засудила російські удари по Херсону (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Франція засуджує російські удари, які були нанесені окупантами сьогодні, 13 серпня, по Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Французький міністр закордонних справ Катрін Колонна заявила, що Франція "з найбільшою твердістю" засуджує нові російські удари, які завдали цієї неділі Херсонській області на півдні України.

"Ці нові напади на цивільне населення ще раз ілюструють повне ігнорування Росією всіх принципів міжнародного гуманітарного права, які вона грубо і неодноразово порушує", - пише МЗС Франції.

Ворожий обстріл Херсона та області

Російські терористи сьогодні з самого ранку завдають ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого постраждали багато цивільних людей, зокрема є й загиблі.

Усі подробиці сьогоднішніх ударів країни-терориста по території Херсонської області - в матеріалі РБК-Україна.

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Франція Війна Росії проти України
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