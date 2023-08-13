Франция осудила российские удары по Херсону

Франция осуждает российские удары, которые были нанесены оккупантами сегодня, 13 августа, по Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM .

Французский министр иностранных дел Катрин Колонна заявила, что Франция "с величайшей твердостью" осуждает новые российские удары, которые нанесли в это воскресенье Херсонской области на юге Украины.

"Эти новые нападения на гражданское население еще раз иллюстрируют полное игнорирование Россией всех принципов международного гуманитарного права, которые она грубо и неоднократно нарушает", - пишет МИД Франции.

Вражеский обстрел Херсона и области

Российские террористы сегодня с самого утра наносят удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего пострадали многие гражданские люди, в том числе есть и погибшие.

Все подробности сегодняшних ударов страны-террориста по территории Херсонской области - в материале РБК-Украина.

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