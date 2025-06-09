Франція запустить виробництво дронів в Україні силами відомого автобренду, - ЗМІ

Спільне виробництво зброї з Францією

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з французьким колегою Себастьєном Лекорню. За підсумками розмови він запропонував Парижу спільно виробляти зброю. Умєров нагадав, що Україна має бойовий досвід, а Франція - потужну індустрію, тому таке партнерство буде взаємовигідним.

Ця тема також обговорювалася на останньому засіданні "Рамштайн". За словами Умєрова, деякі партнери постійно звертаються до України з пропозицією будувати заводи для виробництва сучасного озброєння і готові виробляти українську зброю у своїх країнах за офіційною ліцензією.

Міністр оборони Франції підтверджував, що автомобільну компанію його країни буде задіяно у виробництві дронів в Україні. Він оголосив, що це буде "абсолютно безпрецедентне партнерство".

Лікарню не став уточнювати, якого саме типу безпілотники вироблятимуться в Україні, проте додав, що ці дрони також будуть надані французьким військовим для "постійної тактичної та оперативної підготовки" до потенційних конфліктів.

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