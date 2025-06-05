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Дрони та ППО: Україна запросила Францію до спільного виробництва зброї

Четвер 05 червня 2025 22:02
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Дрони та ППО: Україна запросила Францію до спільного виробництва зброї Фото: Рустем Умєров і Себастьєн Лекорню (mod.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Глави Міноборони України та Франції Рустем Умєров і Себастьєн Лекорню під час зустрічі у Брюсселі обговорили можливості спільного виробництва зброї для потреб українських Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як зазначили у відомстві, Умєров обговорив з французьким Міністром збройних сил участь французьких компаній у виробництві дронів для Збройних Сил України.

"Україна готова надати цю можливість найкращим виробникам - ми маємо бойовий досвід, Франція – потужну індустрію. Це взаємовигідне партнерство", - підкреслив він.

Також сторони розглянули спільне виробництво засобів протиповітряної оборони "та іншого озброєння як в Україні, так і у Франції", - додало Міноборони.

Раніше ми писали про те, що у Франції розробили морський дрон-камікадзе, який є аналогом українського Magura V5. Випробували його під час атаки на списану баржу. Місце удару попередньо захистили автомобільними покришками та листами металу, щоб запобігти затопленню корабля.

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