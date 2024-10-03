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Франція запропонувала посилити контроль над фінансовою допомогою Україні, - Politico

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Франція виступила з ініціативою обмежити повноваження Європейської комісії в розподілі коштів для України, запропонувавши посилити контроль з боку національних столиць і Європейського парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

На минулій зустрічі дипломатів ЄС Франція підтримала ідею про запровадження більш суворих заходів контролю над розподілом кредиту в розмірі 35 мільярдів євро, який Брюссель планує надати Україні найближчими тижнями.

Передбачається, що це рішення дасть змогу зробити процес фінансової допомоги прозорішим і керованішим на рівні окремих держав-членів ЄС.

Кредит на 35 млрд євро

У червні лідери країн G7 погодилися надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який планується погашати за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Раніше Financial Times повідомило, що ЄС готується до виділення нового пакета фінансування до кінця року, незалежно від участі США. Такі заходи вживають в умовах побоювань Брюсселя, що Угорщина може перешкодити наданню гарантій, необхідних для участі США в програмі заморожування активів.

За даними видання, остаточна сума може становити від 20 до 40 мільярдів євро і її визначить Європейська комісія після консультацій із державами-членами.

Пізніше Financial Times повідомило, що ЄС планує надати Україні кредит на 35 мільярдів євро. Ці кошти буде отримано з майбутніх доходів від заморожених активів за Центральний банк Росії.

Згодом цю інформацію підтвердила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

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