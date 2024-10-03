Франция предложила усилить контроль над финансовой помощью Украине, - Politico

Кредит на 35 млрд евро

В июне лидеры стран G7 согласились предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее Financial Times сообщило, что ЕС готовится к выделению нового пакета финансирования к концу года, независимо от участия США. Такие меры предпринимаются в условиях опасений Брюсселя, что Венгрия может воспрепятствовать предоставлению гарантий, необходимых для участия США в программе заморозки активов.

По данным издания, окончательная сумма может составлять от 20 до 40 миллиардов евро и будет определена Европейской комиссией после консультаций с государствами-членами.

Позже Financial Times сообщило, что ЕС планирует предоставить Украине кредит на сумму 35 миллиардов евро. Эти средства будут получены из будущих доходов от замороженных активов Центрального банка России.

Позже эту информацию подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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