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Франція запропонувала план перемир'я між Ліваном та Ізраїлем

Фото: Франція запропонувала план перемир'я між Ліваном та Ізраїлем (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Франція відправила лист із пропозицією припинення бойових дій між Ліваном та Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Франція представила Лівану письмовий план, спрямований на припинення бойових дій з Ізраїлем та врегулювання спірного лівано-ізраїльського кордону. План передбачає відведення бойовиків, включаючи елітний підрозділ "Хезболли", на 10 км від кордону.

Документ направили урядам Ізраїлю, Лівану та "Хезболли".

План передбачає, що Ліван та Ізраїль припинять військові операції один проти одного.

Ліванські збройні угруповання демонтують усі приміщення та споруди поблизу кордону та відведуть бойові сили, включаючи елітних бійців "Хезболли Радван" та військовий потенціал, такий як протитанкові системи, принаймні на 10 км на північ від кордону, пропонується в документі.

До 15 000 військовослужбовців ліванської армії будуть розміщені у прикордонному районі південного Лівану, політичному оплоті "Хезболли", де бойовики угруповання тривалий час зливались із суспільством у періоди затишшя.

Війна між Ізраїлем та Хезболлою

Раніше повідомляли, що винищувачі ЦАХАЛ атакували оперативний командний центр "Хезболли" в Лівані.

За словами видання The Times, Ізраїль може розпочати наземну війну проти "Хезболли", щоб відкинути їх за 20 кілометрів від кордонів.

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ФранціяІзраїльХезболлаЛиван