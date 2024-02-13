Франция предложила план перемирия между Ливаном и Израилем

Франция представила Ливану письменный план, направленный на прекращение боевых действий с Израилем и урегулирование спорной ливано-израильской границы. План предусматривает отвод боевиков, включая элитное подразделение "Хезболлы", на 10 км от границы.

Документ направили правительствам Израиля, Ливана и "Хезболлы".

План предполагает, что Ливан и Израиль прекратят военные операции друг против друга.

Ливанские вооруженные группировки демонтируют все помещения и сооружения вблизи границы и отведут боевые силы, включая элитных бойцов "Хезболлы Радван" и военный потенциал, такой как противотанковые системы, по крайней мере, на 10 км к северу от границы, предлагается в документе.

До 15 000 военнослужащих ливанской армии будут размещены в приграничном районе южного Ливана, политическом оплоте "Хезболлы", где боевики группировки долгое время сливались с обществом в периоды затишья.

Война между Израилем и Хезболлой

Ранее мы сообщали, что истребители ЦАХАЛ атаковали оперативный командный центр "Хезболлы" в Ливане.

По словам издания The Times, Израиль может начать наземную войну против "Хезболлы" , чтобы отбросить их в 20 километрах от границ.