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Франция предложит ЕС ввести новые санкции против России за дезинформацию

Париж, Вторник 02 апреля 2024 17:51
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Франция предложит ЕС ввести новые санкции против России за дезинформацию Фото: Стефан Сежурне, глава МИД Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция предложит ввести санкции против российских компаний, которые связаны с распространением дезинформации, на уровне Европейского союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я предложу ввести режим санкций против тех, кто поддерживает режим дезинформации", - рассказал Сежурн в ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Более детальных подробностей французский министр не раскрыл.

Дезинформация россиян

Напомним, россияне активно пытаются распространять свою дезинформацию в Европе. В частности, она связана с войной против Украины.

Так, еще 6 декабря Центр противодействия дезинформации сообщил о том, что Россия готовит дезинформационную кампанию против высшего руководства Украины. Фейки враг хотел публиковать в иностранных СМИ.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина заявил, что россияне хотели сосредоточиться на фамилиях.

Также недавно руководитель департамента культуры и коммуникаций Министерства иностранных дел Германии Ральф Бесте заявил, что Россия значительно усилила информационное влияние в Европе. Оно направлено против поддержки Украины.

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