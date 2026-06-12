Франція запідозрила ізраїльську фірму в зриві виборів у кількох державах

Що встановила Viginum

На пресконференції в Парижі керівник Viginum Марк-Антуан Брійян заявив: BlackCore підозрюється у проведенні операцій цифрового втручання в кількох країнах - Анголі, Того, Шотландії та на муніципальних виборах у Нью-Йорку 2025 року.

Раніше Reuters повідомляло, що французька влада підозрює BlackCore у брудній кампанії проти трьох кандидатів від лівої партії "Непокірна Франція" на місцевих виборах у березні.

Хто замовив кампанію - встановити не вдалося. "Наші розслідування не дозволили встановити замовника або замовників, якщо вони взагалі існують", — визнав Брайян.

Читайте також: Лондон готує санкції проти Ізраїлю через будівництво на Західному березі

Нью-Йорк і Шотландія

Брайян не назвав конкретних цілей у Нью-Йорку. Втім, у 2025 році там відбулися муніципальні вибори, які виграв Зохран Мамдані - кандидат, відомий підтримкою Палестини.

Viginum також зафіксував акаунти, пов'язані з BlackCore, що атакували першого міністра Шотландії Джона Свінні, він публічно критикував ізраїльські операції в Газі.

Реакція Франції та Ізраїлю

Прем'єр Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж звернувся до Ізраїлю за поясненнями щодо дій BlackCore і попросив допомогти встановити замовника кампанії.

Посольство Ізраїлю в Парижі підтвердило факт звернення і заявило, що "Ізраїль не має жодного наміру втручатися у французький політичний процес".

Хто така BlackCore

До видалення своєї онлайн-присутності компанія описувала себе як "елітну фірму у сфері впливу, кібербезпеки та інформаційної війни", що надає урядам і виборчим кампаніям інструменти для "формування наративів". На запити Reuters вона так і не відповіла.