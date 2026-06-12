Франція запідозрила ізраїльську фірму в зриві виборів у кількох державах

Французька служба боротьби з дезінформацією Viginum встановила: ізраїльська фірма BlackCore підозрюється у втручанні у вибори не лише у Франції, а й у Нью-Йорку та Шотландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Що встановила Viginum
На пресконференції в Парижі керівник Viginum Марк-Антуан Брійян заявив: BlackCore підозрюється у проведенні операцій цифрового втручання в кількох країнах - Анголі, Того, Шотландії та на муніципальних виборах у Нью-Йорку 2025 року.
Раніше Reuters повідомляло, що французька влада підозрює BlackCore у брудній кампанії проти трьох кандидатів від лівої партії "Непокірна Франція" на місцевих виборах у березні.
Хто замовив кампанію - встановити не вдалося. "Наші розслідування не дозволили встановити замовника або замовників, якщо вони взагалі існують", — визнав Брайян.
Нью-Йорк і Шотландія
Брайян не назвав конкретних цілей у Нью-Йорку. Втім, у 2025 році там відбулися муніципальні вибори, які виграв Зохран Мамдані - кандидат, відомий підтримкою Палестини.
Viginum також зафіксував акаунти, пов'язані з BlackCore, що атакували першого міністра Шотландії Джона Свінні, він публічно критикував ізраїльські операції в Газі.
Реакція Франції та Ізраїлю
Прем'єр Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж звернувся до Ізраїлю за поясненнями щодо дій BlackCore і попросив допомогти встановити замовника кампанії.
Посольство Ізраїлю в Парижі підтвердило факт звернення і заявило, що "Ізраїль не має жодного наміру втручатися у французький політичний процес".
Хто така BlackCore
До видалення своєї онлайн-присутності компанія описувала себе як "елітну фірму у сфері впливу, кібербезпеки та інформаційної війни", що надає урядам і виборчим кампаніям інструменти для "формування наративів". На запити Reuters вона так і не відповіла.
Скандал з BlackCore відбувається на тлі загострення відносин між США та Ізраїлем у сфері безпеки. На початку червня Пентагон підвищив рівень контррозвідувальної загрози до максимального через посилення ізраїльського стеження за американськими чиновниками.
Напруженість між двома союзниками наростає давно. У другій половині травня Трамп і Нетаньяху розійшлися в поглядах щодо війни з Іраном, а пізніше Axios повідомило, що під час однієї з розмов Трамп назвав ізраїльського прем'єра "божевільним" і звинуватив у невдячності.