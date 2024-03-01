Франція замовила для ЗСУ сотню дронів Delair: коли їх відправлять в Україну

"Завдяки інноваційній програмі Франція замовляє у Delair 100 боєприпасів з дистанційним управлінням, які надійдуть в Україну цього літа", - написав Лекорню.

За його словами, французький військово-промисловий комплекс отримає замовлення на виготовлення двох тисяч таких безпілотників для французької та української армій.

"Загалом у нашій оборонній промисловості буде замовлено дві тисячі дистанційно керованих безпілотників. Для потреб наших військ та потреб України", - зазначив Лекорню.

Що відомо про дрони Delair

Компанія Delair виробляє кілька моделей розвідувальних безпілотників дальністю польоту від 8 до 100 км. Дрони, як правило, розраховані на виконання завдань зі збору інформації, моніторингу та розвідки.

Лекорню не повідомив, які саме дрони отримають ЗСУ. Але судячи з опублікованих фото, йдеться про модель Delair DT46. Безпілотник може пролітати близько 100 км і нести навантаження до 5 кг, при цьому він здатний приземлятися в повністю автономному режимі на майданчик розміром 80 на 20 метрів.

Допомога Україні від Франції

На початку лютого прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь сказав, що країна має намір не лише збільшити фінансування допомоги Україні, а й розширити коло озброєння, що надається.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть артилерійські настанови Caesar.

Крім того, уряд Франції шукає кошти на фінансування пакету військової допомоги Україні у розмірі 3 млрд євро після масштабного скорочення витрат країни.

Учора також стало відомо, що Франція вклала гроші та модернізувала українські літаки МіГ-29 та Су-24М, щоб вони могли використовувати авіабомби, які Париж поставлятиме Києву.