Франція заморозила російські активи на 25,6 мільярда доларів
Міністерство фінансів Франції представило детальний список заморожених російських активів на суму 23,7 мільярда євро (25,6 мільярда доларів США), які були заблоковані після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу французького Мінфіну.
Як випливає з оприлюдненого списку, основну частину заморожених активів складають кошти Центрального Банку Росії - це 22,8 мільярда євро.
Також у переліку зазначаються:
- 33 об'єкти нерухомості із загальною вартістю 573,6 мільйона євро, у тому числі ряд адрес в Антібі, Сен-Жан-Кап-Ферра і Сен-Тропе на Французькій Рив'єрі,
- ще 178 мільярдів євро заморожених банківських активів,
- також 3 яхти на суму понад 125 мільярдів євро,
- 6 вертольотів на суму понад 60 мільйонів євро,
- 3 твори мистецтва на суму 7 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що на Кайманових островах (належать до володінь Великої Британії) заморозили російські активи на 7,3 млрд доларів з-за санкцій.
Нагадаємо також, що перед цим у Євросоюзі заморозили активи російських олігархів на 30 млрд євро.
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