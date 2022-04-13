ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Франція заморозила російські активи на 25,6 мільярда доларів

Новость на русском →
Середа 13 квітня 2022 04:12
Франція заморозила російські активи на 25,6 мільярда доларів Фото: міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер (flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство фінансів Франції представило детальний список заморожених російських активів на суму 23,7 мільярда євро (25,6 мільярда доларів США), які були заблоковані після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу французького Мінфіну.

Як випливає з оприлюдненого списку, основну частину заморожених активів складають кошти Центрального Банку Росії - це 22,8 мільярда євро.

Також у переліку зазначаються:

  • 33 об'єкти нерухомості із загальною вартістю 573,6 мільйона євро, у тому числі ряд адрес в Антібі, Сен-Жан-Кап-Ферра і Сен-Тропе на Французькій Рив'єрі,
  • ще 178 мільярдів євро заморожених банківських активів,
  • також 3 яхти на суму понад 125 мільярдів євро,
  • 6 вертольотів на суму понад 60 мільйонів євро,
  • 3 твори мистецтва на суму 7 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що на Кайманових островах (належать до володінь Великої Британії) заморозили російські активи на 7,3 млрд доларів з-за санкцій.

Нагадаємо також, що перед цим у Євросоюзі заморозили активи російських олігархів на 30 млрд євро.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Санкції проти Росії
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі
Владислав Красінський, Виталий Носач Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі