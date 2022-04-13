Франція заморозила російські активи на 25,6 мільярда доларів

Міністерство фінансів Франції представило детальний список заморожених російських активів на суму 23,7 мільярда євро (25,6 мільярда доларів США), які були заблоковані після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу французького Мінфіну.

Також у переліку зазначаються:

Як випливає з оприлюдненого списку, основну частину заморожених активів складають кошти Центрального Банку Росії - це 22,8 мільярда євро.

Раніше повідомлялося, що на Кайманових островах (належать до володінь Великої Британії) заморозили російські активи на 7,3 млрд доларів з-за санкцій.

Нагадаємо також, що перед цим у Євросоюзі заморозили активи російських олігархів на 30 млрд євро.

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