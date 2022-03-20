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Франция заморозила 22 млрд евро активов Центробанка РФ

Фото: Франция заморозила активы ЦБ России (freepik.com)
Автор: Наталья Юрченко

Франция заморозила активы Центробанка России. Общая сумма российского капитала составила 22 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

По его словам, Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 млрд евро и счета частных лиц из России на 50 млрд евро.

Кроме того, была заморожена недвижимость общей стоимостью 500 млн евро. Она принадлежала примерно 30 гражданам РФ, попавшим под санкции.

Отметим, что Австралия приняла решение запретить продавать России глинозем и алюминиевую руду. Эти материалы используют для производства алюминия, что является важной составляющей для изготовления оружия и боеприпасов.

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