Франция заморозила 22 млрд евро активов Центробанка РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

По его словам, Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 млрд евро и счета частных лиц из России на 50 млрд евро.

Кроме того, была заморожена недвижимость общей стоимостью 500 млн евро. Она принадлежала примерно 30 гражданам РФ, попавшим под санкции.