Франція заморозила 22 млрд євро активів Центробанку РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мера.

За його словами, Франція заморозила активи ЦБ Росії на суму 22 млрд євро і рахунки приватних осіб з Росії на 50 млрд євро.

Крім того, була заморожена нерухомість загальною вартістю 500 млн євро. Вона належала приблизно 30 громадянам РФ, які потрапили під санкції.