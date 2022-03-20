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Франція заморозила 22 млрд євро активів Центробанку РФ

Фото: Франція заморозила активи ЦБ Росії (freepik.com)
Автор: Наталія Юрченко

Франція заморозила активи Центробанку Росії. Загальна сума російського капіталу склала 22 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мера.

За його словами, Франція заморозила активи ЦБ Росії на суму 22 млрд євро і рахунки приватних осіб з Росії на 50 млрд євро.

Крім того, була заморожена нерухомість загальною вартістю 500 млн євро. Вона належала приблизно 30 громадянам РФ, які потрапили під санкції.

Відзначимо, що Австралія прийняла рішення заборонити продавати Росії глинозем і алюмінієву руду. Ці матеріали використовують для виробництва алюмінію, що є важливою складовою для виготовлення зброї та боєприпасів.

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