Франция закрывает небо для российских самолетов

Франция приняла решение закрыть свое небо для российских самолетов. Запрет начнет действовать с вечера 27 февраля.

Об этом сообщил французский министр транспорта Жан-Батист Джеббари.

"С сегодняшнего вечера (27 февраля. - Ред.) Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний. На российское вторжение в Украину Европа отвечает полным единством", - говорится в сообщении.

Отметим, что Германия также закрывает небо для российских самолетов с 27 февраля.