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Франция закрывает небо для российских самолетов

Автор: Светлана Мащенко

Франция приняла решение закрыть свое небо для российских самолетов. Запрет начнет действовать с вечера 27 февраля.

Об этом сообщил французский министр транспорта Жан-Батист Джеббари.

"С сегодняшнего вечера (27 февраля. - Ред.) Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний. На российское вторжение в Украину Европа отвечает полным единством", - говорится в сообщении.

Отметим, что Германия также закрывает небо для российских самолетов с 27 февраля.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что из-за войны России против Украины все страны Европейского союза планируют закрыть свое воздушное пространство для авиакомпаний РФ.

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