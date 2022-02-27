Франція закриває небо для російських літаків

Франція прийняла рішення закрити своє небо для російських літаків. Заборона почне діяти з вечора 27 лютого.
Про це повідомив французький міністр транспорту Жан-Батист Джеббарі.
"З сьогоднішнього вечора (27 лютого. - Ред.) Франція закриває свій повітряний простір для всіх російських літаків і авіакомпаній. На російське вторгнення в Україну Європа відповідає повною єдністю", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що через війну Росії проти України всі країни Європейського Союзу планують закрити свій повітряний простір для авіакомпаній РФ.