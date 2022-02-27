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Франція закриває небо для російських літаків

Автор: Світлана Мащенко

Франція прийняла рішення закрити своє небо для російських літаків. Заборона почне діяти з вечора 27 лютого.

Про це повідомив французький міністр транспорту Жан-Батист Джеббарі.

"З сьогоднішнього вечора (27 лютого. - Ред.) Франція закриває свій повітряний простір для всіх російських літаків і авіакомпаній. На російське вторгнення в Україну Європа відповідає повною єдністю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що через війну Росії проти України всі країни Європейського Союзу планують закрити свій повітряний простір для авіакомпаній РФ.

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