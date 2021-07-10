UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Франция закроет военные базы в Мали, - Макрон

Автор: РБК-Украина

Франция закрывает военные базы в Мали. Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что еще до конца 2021 года он начнет из закрывать на севере Мали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Франция, которая уже восемь лет борется с исламистскими боевиками в регионе Сахель вместе с правительством Мали, сначала переведет свои войска на юг страны, после чего сократит количество войск вполовину - примерно до 2500-3000 человек.

По словам Макрона, решение было принято "соответственно императиву удержания распространения угрозы на юг".

Также президент Франции заявил, что Париж будет продолжать находиться в регионе, несмотря на уменьшение количества военных.

Напомним, что сегодня миротворцы ООН в Мали подорвались на мине: ранены несколько человек.

Также ранее миротворцы ООН в Мали подверглись атаке заминированного автомобиля: ранены более 10 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мали