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Франція закриє військові бази в Малі, - Макрон

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Франція, Субота 10 липня 2021 01:34
Франція закриє військові бази в Малі, - Макрон Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Thierry Monasse / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Франція закриває військові бази в Малі. Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що ще до кінця 2021 року він почне з закривати на півночі Малі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Франція, яка вже вісім років бореться з ісламістськими бойовиками в регіоні Сахель разом з урядом Малі, спочатку переведе свої війська на південь країни, після чого скоротить кількість військ вполовину - приблизно до 2500-3000 чоловік.

За словами Макрона, рішення було прийнято "відповідно імперативу утримання поширення загрози на південь".

Також президент Франції заявив, що Париж буде продовжувати перебувати в регіоні, незважаючи на зменшення кількості військових.

Нагадаємо, що миротворці ООН в Малі підірвалися на міні: поранено кілька людей.

Також раніше миротворці ООН в Малі зазнали атаки замінованого автомобіля: поранено понад 10 осіб.

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