Франция закроет ночные клубы и введет масочный режим в школах

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о новых ограничениях из-за роста числа заболевших коронавирусом. В частности, на четыре недели закрываются ночные клубы, а в школах вводится масочный режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

"Ситуация (с коронавирусом - ред.) требует как индивидуальных, так и коллективных усилий", - сказал Кастекс после заседания кабинета министров.

По его словам, на фоне усиления пятой волны коронавируса с 10 декабря ночные клубы будут закрыты на четыре недели. Кроме того, премьер отметил, что в школах необходимо более строго соблюдать социальное дистанцирование и использовать защитные маски.

Кастекс призвал компании перевести сотрудников на дистанционную работу или использовать возможность удаленной работы хотя бы два-три дня в неделю. Глава правительства также попросил отказаться от корпоративных вечеринок.

Он добавил, что в случае одобрения регулятором вакцинация от коронавируса может быть распространена на детей в возрасте от 5 до 12 лет. Помимо этого, людям старше 65 лет больше не нужно будет записываться на прием, чтобы сделать бустерные дозы. Они смогут получить их в клиниках или аптеках.