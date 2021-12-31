Франция заканчивает год новым рекордом по случаям COVID

В последний день уходящего 2021 года во Франции выявили более 230 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии. Это стало очередным рекордом по числу заразившихся COVID-19 с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LCI.

"Мы закончили год с рекордом: за последние 24 часа было зарегистрировано 232 200 новых положительных случаев заболевания COVID-19, а накануне - 206 243 случая", - констатирует издание.

По его данным, по числу новых заболевших по-прежнему лидирует Париж. В столице Франции уровень заболеваемости коронавирусом продолжает расти - 2 458 случаев на 100 000 жителей.

В стране госпитализировали с коронавирусом 18 715 человек, что на 394 больше, чем днем ранее. За последние 24 часа скончались от последствий инфекции 189 больных.