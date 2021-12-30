В Париже вводят обязательный масочный режим
В столице Франции с 31 декабря ношение медицинской маски станет обязательным в публичных местах. Причиной является резкий всплеск заражений штаммом коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LCI.
Министр солидарности и здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что каждую секунду более двух французов заражаются коронавирусом.
Масочный режим на улице или в многолюдных местах в Париже будет важным барьером, способным значительно ограничить распространение инфекции. Это требование распространяется на всех людей старше 11 лет. Исключение сделано, в частности, для велосипедистов и занимающихся спортом.
"Префектура полиции в ближайшее время будет проводить регулярные и усиленные проверки, чтобы убедиться в соблюдении этого требования, особенно в многолюдных местах столицы. Несоблюдение этой меры приведет к штрафу в размере 135 евро», - объявили в полиции.
Во Франции в последние дни резко выросла заболеваемость коронавирусом. 24 декабря в стране заболели 94 124 человека, тогда как днем позднее врачи обнаружили 104 611 новых пациента, это были рекордные показатели на тот момент.
Ранее мы писали, что во Франции рекордное количество случаев COVID. Ежесекундно обнаруживают двух больных.