Франція захищає працівників від спеки: до чого зобов'яжуть роботодавців

Нагадаємо, о раніше ми писали про те, що понад 5000 працівників у Британії зможуть працювати за скороченим графіком без зменшення заробітної плати.

Як відомо, двісті компаній офіційно перейшли на чотириденний робочий тиждень, зробивши це важливим етапом у кампанії з реформування робочого графіка в країні.

Зауважимо, що чотириденний робочий тиждень вводять не лише в Британії. РБК-Україна повідомляло, у яких країнах Європи можна менше працювати.

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