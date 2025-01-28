Великобританія масово переходить на 4-денний робочий тиждень

Понад 5000 працівників у Великій Британії зможуть працювати за скороченим графіком без зменшення заробітної плати. Двісті компаній офіційно перейшли на чотириденний робочий тиждень, зробивши це важливим етапом у кампанії з реформування робочого графіка в країні.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на The Guardian .

До ініціативи долучилися організації з різних галузей, зокрема благодійні фонди, маркетингові агентства та технологічні компанії. Загалом у цих компаніях працюють понад 5000 співробітників.

Чому британські компанії переходять на новий графік

Представники фонду "4 Day Week" зазначають, що п'ятиденний графік, створений понад 100 років тому, більше не відповідає сучасним умовам. Водночас скорочений графік дає людям більше свободи, дозволяючи жити щасливішим і більш насиченим життям.

Лідерами у впровадженні цієї практики стали компанії з галузі маркетингу, реклами та зв’язків із громадськістю – 30 із них перейшли на новий графік. Їх підтримали 29 благодійних організацій, неурядових організацій та соціальних установ, а також 24 технологічні компанії. Ще 22 компанії у сфері бізнесу, консалтингу та управління також запровадили скорочений тиждень для своїх співробітників.

Загалом 200 компаній вже офіційно закріпили новий графік роботи, який, на думку прихильників, допомагає залучати та утримувати персонал, а також підвищує продуктивність, дозволяючи досягати тих самих результатів за менший час. Найбільше таких компаній розташовано в Лондоні – 59 із загальної кількості.

Працівники надають перевагу роботі з дому

Втім, перехід на скорочений робочий тиждень демонструє культурний розрив у підходах до робочого графіка, що виник після пандемії COVID-19. Багато працівників досі борються за можливість працювати з дому, не кажучи вже про скорочення кількості робочих днів.

Натомість деякі великі корпорації, зокрема JPMorgan Chase та Amazon, дотримуються жорсткої політики повернення працівників в офіси п’ять днів на тиждень. Lloyds Banking Group навіть оцінює виконання працівниками цілей присутності в офісі при розподілі бонусів.

Дослідження Spark Market Research свідчить, що молодь є головними прихильниками змін. Близько 78% молодих людей віком від 18 до 34 років вірять, що чотириденний робочий тиждень стане нормою через п’ять років, а 65% не бажають повертатися до традиційного повного робочого тижня в офісі