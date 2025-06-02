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Франция защищает работников от жары: к чему обяжут работодателей

Фото: новые правила для работы в жару во Франции (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во Франции с 1 июля 2025 года вступят в силу новые трудовые правила, обязывающие работодателей защищать работников от чрезмерной жары. В частности, речь идет об изменении графика работы и перерывах в самые жаркие часы.

Как известно, указ Министерства труда Франции направлен на усиление обязанностей работодателей по предотвращению рисков, связанных с высокой температурой, которая влияет на работников. Целевая аудитория :

  • работодатели,
  • работники,
  • владельцы проектов,
  • координаторы по охране труда и технике безопасности,
  • самозанятые работники и работодатели, которые непосредственно осуществляют деятельность на строительной площадке и объекте гражданского строительства;
  • самозанятые работники и работодатели, которые непосредственноосуществляют свою деятельность во время работ на высоте на деревьях и на лесных или лесокультурных участках,
  • клиенты для этих последних участков.

Документ вносит во французский Трудовой кодекс несколько мер, связанных с работой в условиях высокой температуры.

Среди прочего, работодатели будут обязаны адаптировать график работы и приостанавливать выполнение тяжелых работ "в самые жаркие часы", а также изменить организацию рабочих перерывов.

Рабочие места также надо будет обустроить для изменения воздействия солнечного излучения и накопления тепла с помощью устройств затемнения света, вентиляции или диффузоров.

Указ Министерства труда Франции дополнительно гарантирует работникам доступ к питьевой воде в условиях жары и соответствующее оборудование, если этого требует работа.

Известно, что новые положения вступят в силу 1 июля 2025 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что более 5000 работников в Британии смогут работать по сокращенному графику без уменьшения заработной платы.

Как известно, двести компаний официально перешли на четырехдневную рабочую неделю, сделав это важным этапом в кампании по реформированию рабочего графика в стране.

Заметим, что четырехдневную рабочую неделю вводят не только в Британии. РБК-Украина сообщало, в каких странах Европы можно меньше работать.

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Франция