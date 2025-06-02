Франция защищает работников от жары: к чему обяжут работодателей

Во Франции с 1 июля 2025 года вступят в силу новые трудовые правила, обязывающие работодателей защищать работников от чрезмерной жары. В частности, речь идет об изменении графика работы и перерывах в самые жаркие часы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный правительственный вестник.
Как известно, указ Министерства труда Франции направлен на усиление обязанностей работодателей по предотвращению рисков, связанных с высокой температурой, которая влияет на работников. Целевая аудитория :
Документ вносит во французский Трудовой кодекс несколько мер, связанных с работой в условиях высокой температуры.
Среди прочего, работодатели будут обязаны адаптировать график работы и приостанавливать выполнение тяжелых работ "в самые жаркие часы", а также изменить организацию рабочих перерывов.
Рабочие места также надо будет обустроить для изменения воздействия солнечного излучения и накопления тепла с помощью устройств затемнения света, вентиляции или диффузоров.
Указ Министерства труда Франции дополнительно гарантирует работникам доступ к питьевой воде в условиях жары и соответствующее оборудование, если этого требует работа.
Известно, что новые положения вступят в силу 1 июля 2025 года.
Напомним, ранее мы писали о том, что более 5000 работников в Британии смогут работать по сокращенному графику без уменьшения заработной платы.
Как известно, двести компаний официально перешли на четырехдневную рабочую неделю, сделав это важным этапом в кампании по реформированию рабочего графика в стране.
Заметим, что четырехдневную рабочую неделю вводят не только в Британии. РБК-Украина сообщало, в каких странах Европы можно меньше работать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.