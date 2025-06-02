Франція захищає працівників від спеки: до чого зобов'яжуть роботодавців

Фото: нові правила для роботи в спеку у Франції (Getty Images)

У Франції з 1 липня 2025 року набудуть чинності нові трудові правила, що зобов'язують роботодавців захищати працівників від надмірної спеки. Зокрема, йдеться про зміну графіку роботи та перерви в найспекотніші години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний урядовий вісник.

Як відомо, указ Міністерства праці Франції спрямований на посилення обов'язків роботодавців щодо запобігання ризикам, пов'язаним з високою температурою, яка впливає на працівників. Цільова аудиторія: роботодавці,

працівники,

власники проектів,

координатори з охорони праці та техніки безпеки,

самозайняті працівники та роботодавці, які безпосередньо здійснюють діяльність на будівельному майданчику та об'єкті цивільного будівництва;

самозайняті працівники та роботодавці, які без посередньо здійснюють свою діяльність під час робіт на висоті на деревах та на лісових або лісокультурних ділянках,

посередньо здійснюють свою діяльність під час робіт на висоті на деревах та на лісових або лісокультурних ділянках, клієнти для цих останніх ділянок. Документ вносить до французького Трудового кодексу кілька заходів, пов'язаних із роботою в умовах високої температури. Серед іншого, роботодавці будуть зобовʼязані адаптувати графік роботи та призупиняти виконання важких робіт "у найспекотніші години", а також змінити організацію робочих перерв. Робочі місця також треба буде облаштувати для змінення впливу сонячного випромінювання та накопичення тепла за допомогою пристроїв затемнення світла, вентиляції або дифузорів. Указ Міністерства праці Франції додатково гарантує працівникам доступ до питної води в умовах спеки та відповідне обладнання, якщо цього вимагає робота. Відомо, що нові положення набудуть чинності 1 липня 2025 року.