Франція заблокувала фейковий сайт з набору добровольців на війну в Україні, - ЗМІ

Французькі спецслужби заблокували фальшивий сайт, де розміщували інформацію про "набір добровольців на війну до України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Франції у Twitter і The Guardian.
У Міноборони Франції наголосили, що сайт "був створений недоброзичливцями в рамках кампанії з дезінформації".
За інформацією The Guardian, французькі ЗМІ повідомили, що на сайті було запрошення взяти участь у війні України з Росією для 200 тисяч французів. Також було зазначено, що "пріоритет надається іммігрантам".
Неназваний представник уряду розповів французьким журналістам, що сайт має "ознаки російських чи проросійських зусиль у рамках дезінформаційної кампанії, яка стверджує, що французька армія готується відправити війська в Україну".
Підроблений веб-сайт пропонував потенційним новобранцям зв'язатися з "командиром підрозділу Полом" для отримання інформації про вступ до лав українських військ. Міністерство оборони Франції та урядові кіберпідрозділи проводять розслідування.
Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон допустив можливість відправлення військових країн Заходу до України. Глава держави уточнював, що щодо цього питання немає консенсусу.
Пізніше він розповів, що Франція може направити своїх солдатів в Україну у разі, якщо Росія розпочне повторний наступ на Київ чи Одесу.
Президент Франції наголошував, що його слова про можливе відправлення солдатів до України є зваженими та обдуманими.
Детальніше про реакцію світових лідерів і про те, чи партнери готуються задіяти свої армії, - у матеріалі РБК-Україна.
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