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Франция заблокировала фейковый сайт по набору добровольцев на войну в Украине, - СМИ

Фото: во Франции создали фейковый сайт по набору добровольцев на войну в Украине (flickr by John Rafoss)
Автор: Иван Носальский

Французские спецслужбы заблокировали фальшивый сайт, где размещали информацию о "наборе добровольцев на войну в Украину".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Франции в Twitter и The Guardian.

В Минобороны Франции подчеркнули, что сайт "был создан недоброжелателями в рамках кампании по дезинформации". 

Фото: фейковый сайт по набору добровольцев (twitter.com/Armees_Gouv)

По информации The Guardian, французские СМИ сообщили о том, что на сайте было приглашение принять участие в войне Украины с Россией для 200 тысяч французов. Также было указано, что "приоритет отдается иммигрантам". 

Неназванный представитель правительства рассказал французским журналистам, что сайт имеет "признаки российских или пророссийских усилий в рамках дезинформационной кампании, утверждающей, что французская армия готовится отправить войска в Украину".

Поддельный веб-сайт предлагал потенциальным новобранцам связаться с "командиром подразделения Полом" для получения информации о вступлении в ряды украинских войск. Министерство обороны Франции и правительственные киберподразделения проводят расследование.

Заявление Макрона

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки военных стран Запада в Украину. Глава государства уточнял, что по этому вопросу нет консенсуса.

Позже он рассказал, что Франция может направить своих солдат в Украину в случае, если Россия начнет повторное наступление на Киев или Одессу.

Президент Франции подчеркивал, что его слова о возможной отправке солдат в Украину являются взвешенными и обдуманными.

Детальнее о реакции мировых лидеров и о том, готовятся ли партнеры задействовать свои армии, - в материале РБК-Украина.

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