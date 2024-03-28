Франция заблокировала фейковый сайт по набору добровольцев на войну в Украине, - СМИ

В Минобороны Франции подчеркнули, что сайт "был создан недоброжелателями в рамках кампании по дезинформации".

Фото: фейковый сайт по набору добровольцев (twitter.com/Armees_Gouv)

По информации The Guardian, французские СМИ сообщили о том, что на сайте было приглашение принять участие в войне Украины с Россией для 200 тысяч французов. Также было указано, что "приоритет отдается иммигрантам".

Неназванный представитель правительства рассказал французским журналистам, что сайт имеет "признаки российских или пророссийских усилий в рамках дезинформационной кампании, утверждающей, что французская армия готовится отправить войска в Украину".

Поддельный веб-сайт предлагал потенциальным новобранцам связаться с "командиром подразделения Полом" для получения информации о вступлении в ряды украинских войск. Министерство обороны Франции и правительственные киберподразделения проводят расследование.