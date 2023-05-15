Франція забезпечить декілька батальйонів ЗСУ бронемашинами та легкими танками, - Макрон

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським, передає РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Він зазначив, що окрім оснащення, Франція навчить українських військових користуванню цією технікою. Також Макрон уточнив, що мова йде в тому числі і про AMX-10RC.

"Готуються нові поставки, щоб на постійній основі враховувати найнагальніші та найнагальніші потреби України", - сказав Макрон.