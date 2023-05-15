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Франция обеспечит несколько батальонов ВСУ бронемашинами и легкими танками, - Макрон

Фото: Франция передаст Украине десятки бронемашин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Франция обеспечит несколько батальонов ВСУ "десятками бронемашин и легких танков".

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Он отметил, что кроме оснащения Франция научит украинских военных пользованию этой техникой. Также Макрон уточнил, что речь идёт в том числе и об AMX-10RC.

"Готовятся новые поставки, чтобы на постоянной основе учитывать самые неотложные и неотложные потребности Украины", - сказал Макрон.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Париж. Визит во французскую столицу состоялся сразу после того, как глава государства посетил Германию. Детальнее о визите - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийФранция