Франция обеспечит несколько батальонов ВСУ бронемашинами и легкими танками, - Макрон

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Он отметил, что кроме оснащения Франция научит украинских военных пользованию этой техникой. Также Макрон уточнил, что речь идёт в том числе и об AMX-10RC.

"Готовятся новые поставки, чтобы на постоянной основе учитывать самые неотложные и неотложные потребности Украины", - сказал Макрон.