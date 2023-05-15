Франция обеспечит несколько батальонов ВСУ бронемашинами и легкими танками, - Макрон

Франция обеспечит несколько батальонов ВСУ "десятками бронемашин и легких танков".
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Он отметил, что кроме оснащения Франция научит украинских военных пользованию этой техникой. Также Макрон уточнил, что речь идёт в том числе и об AMX-10RC.
"Готовятся новые поставки, чтобы на постоянной основе учитывать самые неотложные и неотложные потребности Украины", - сказал Макрон.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Париж. Визит во французскую столицу состоялся сразу после того, как глава государства посетил Германию. Детальнее о визите - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.