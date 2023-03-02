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Франція заарештувала віллу російського олігарха та заблокувала її продаж

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Четвер 02 березня 2023 00:31
Франція заарештувала віллу російського олігарха та заблокувала її продаж Фото: Франція заарештувала віллу російського олігарха вартістю 23 млн євро (explorenicecotedazur.com)
Автор: Константин Широкун

У Франції заарештували віллу російського олігарха та заблокували її перепродаж з метою спроби обходу накладених на нього санкцій з боку Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

Вілла вартістю 23 млн євро, що розташована в Сен-Жан-Кап-Ферра на південному сході Франції, була заарештована на запит магістратів Національної юрисдикції з боротьби з організованою злочинністю (JUNALCO). Вважається, що будинок належить керівнику Магнітогорського меткомбінату Віктору Рашнікову.

Три об'єкти нерухомості, пов'язані з Рашниковим, на Французькій Рів'єрі були заарештовані після того, як року він потрапив під санкції. Невдовзі після включення олігарха в санкційний пакет керуюча компанія спробувала продати нерухомість.

Всі об'єкти нерухомості належали швейцарській компанії, яка, у свою чергу, була в управлінні панамської фірми. Французький підрозділ фінансової розвідки TRCFIN був повідомлений про продаж вілли, яка сталася невдовзі після вторгнення Росії до України.

Сама вілла та виручка від продажу тепер знаходяться в руках Агентства Міністерства юстиції з управління та повернення заарештованих та конфіскованих активів (AGRASC). У разі відповідного рішення суду вони можуть бути остаточно конфісковані урядом.

Раніше російський бізнесмен Олег Тіньков офіційно звернувся до міністерства закордонних справ Великобританії з проханням виключити його зі списку санкцій.

Також повідомлялося, що США хочуть конфіскувати елітну нерухомість на суму 75 мільйонів доларів, що належить російському олігарху Віктору Вексельбергу.

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