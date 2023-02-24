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США планують конфіскувати майно російського олігарха Вексельберга

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США, П'ятниця 24 лютого 2023 17:40
США планують конфіскувати майно російського олігарха Вексельберга Фото: Віктор Векселберг (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати хочуть конфіскувати елітну нерухомість на суму 75 мільйонів доларів, що належить російському олігарху Віктору Вексельбергу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства юстиції США.

"Прокурор США Південного округу Нью-Йорка подав цивільний позов щодо конфіскації шести об'єктів нерухомості, що перебувають у бенефіціарному володінні російського олігарха Віктора Вексельберга", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони є доходом від порушень санкцій і причетне до міжнародних операцій з відмивання грошей. Майно розташовано у Нью-Йорку, штат Нью-Йорк; Саутгемптон та Фішер-Айленд.

У Мін'юсті повідомили, що справа виникла після пред'явлення звинувачення підставній особі Вексельберга Володимиру Воронченку, який ховався від правосуддя в Південному окрузі Нью-Йорка. Сьогодні 47-річному Іллі Балакаєву з Москви висунуто звинувачення у різних правопорушеннях, пов'язаних із багаторічною схемою незаконного провезення секретних пристроїв, що використовуються в контррозвідувальних операціях, із США до Росії на користь ФСБ РФ.

Приблизно в період 2008-2017 рр. Вексельберг через низку підставних компаній придбав шість об'єктів нерухомості в Сполучених Штатах, вартість яких на сьогодні становить близько 75 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що генпрокурор США вперше дозволив передати Україні конфісковані кошти олігарха РФ.

Адміністрація Сполучених Штатів продовжуватиме вилучати російські активи, щоб потім передати Україні ці конфісковані кошти.

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