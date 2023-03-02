Франция арестовала виллу российского олигарха и заблокировала ее продажу

Во Франции арестовали виллу российского олигарха и заблокировали ее перепродажу с целью попытки обхода наложенных на него санкций со стороны Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Расположенная в Сен-Жан-Кап-Ферра на юго-востоке Франции, вилла стоимостью 23 млн евро была арестована по запросу магистратов Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO). Предполагается, что дом принадлежит руководителю Магнитогорского меткомбината Виктору Рашникову.

Три объекта недвижимости, связанные с Рашниковым, на Французской Ривьере были арестованы после того, как года он попал под санкции. Вскоре после включения олигарха в санкционный пакет, управляющая компания попыталась продать недвижимость.

Стоит отметить, что все объекты недвижимости принадлежали швейцарской компании, которая, в свою очередь, была в управлении панамской фирмы. Французское подразделение финансовой разведки TRCFIN было уведомлено о продаже виллы, которая произошла вскоре после вторжения России в Украину.

Сама вилла и выручка от продажи теперь находятся в руках Агентства Министерства юстиции по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов (AGRASC). В случае соответствующего решения суда судом они могут быть окончательно конфискованы правительством.