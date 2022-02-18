UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Франция выводит войска из Мали: Макрон сделал заявление

Автор: Наталья Скороход

Франция и союзные страны выводят войска из Мали, где они участвуют в борьбе с исламистскими боевиками с 2013 года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон и партнеры Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Союзники объявили, что решили начать скоординированный вывод своих соответствующих военных ресурсов с территории Мали.

"Из-за многочисленных препятствий со стороны малийских переходных властей Канада и европейские государства, действовавшие параллельно с операцией "Бархан" и в составе оперативной группы "Такуба", считают, что политические, оперативные и юридические условия более не соблюдаются для эффективного продолжения их нынешнего военного участия в борьбе против терроризма в Мали", - говорится в заявлении.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил,

Он отметил, что вывод войск будет осуществляться постепенно в течение от четырех до шести месяцев.

Также он отметил, что

Напомним, что о выводе войск из Мали Франция заявляла и раньше. Для окончательного решения требовались консультации с союзниками.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияМали