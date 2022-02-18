Франция выводит войска из Мали: Макрон сделал заявление

Союзники объявили, что решили начать скоординированный вывод своих соответствующих военных ресурсов с территории Мали.

"Из-за многочисленных препятствий со стороны малийских переходных властей Канада и европейские государства, действовавшие параллельно с операцией "Бархан" и в составе оперативной группы "Такуба", считают, что политические, оперативные и юридические условия более не соблюдаются для эффективного продолжения их нынешнего военного участия в борьбе против терроризма в Мали", - говорится в заявлении.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил,

Он отметил, что вывод войск будет осуществляться постепенно в течение от четырех до шести месяцев.

Также он отметил, что