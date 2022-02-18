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Франція виводить війська з Малі: Макрон зробив заяву

Автор: Наталья Скороход

Франція та союзні країни виводять війська з Малі, де вони беруть участь у боротьбі з ісламістськими бойовиками з 2013 року. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон і партнери Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Союзники оголосили, що вирішили почати скоординоване виведення своїх відповідних військових ресурсів з території Малі.

"Через численні перешкоди з боку малійських перехідних властей Канада і європейські держави, що діяли паралельно з операцією "Бархан" і в складі оперативної групи "Такуба", вважають, що політичні, оперативні та юридичні умови більше не дотримуються для ефективного продовження їх нинішньої військової участі в боротьбі проти тероризму в Малі", - йдеться в заяві.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив,

Він зазначив, що виведення військ здійснюватиметься поступово протягом від чотирьох до шести місяців.

Також він зазначив, що

Нагадаємо, що про виведення військ з Малі Франція заявляла і раніше. Для остаточного рішення були потрібні консультації з союзниками.

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