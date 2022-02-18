Франція виводить війська з Малі: Макрон зробив заяву

Франція та союзні країни виводять війська з Малі, де вони беруть участь у боротьбі з ісламістськими бойовиками з 2013 року. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон і партнери Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.
Союзники оголосили, що вирішили почати скоординоване виведення своїх відповідних військових ресурсів з території Малі.
"Через численні перешкоди з боку малійських перехідних властей Канада і європейські держави, що діяли паралельно з операцією "Бархан" і в складі оперативної групи "Такуба", вважають, що політичні, оперативні та юридичні умови більше не дотримуються для ефективного продовження їх нинішньої військової участі в боротьбі проти тероризму в Малі", - йдеться в заяві.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив,
Він зазначив, що виведення військ здійснюватиметься поступово протягом від чотирьох до шести місяців.
Також він зазначив, що
Нагадаємо, що про виведення військ з Малі Франція заявляла і раніше. Для остаточного рішення були потрібні консультації з союзниками.