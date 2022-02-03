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Франция рассматривает вывод войск из Мали

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Франция, Четверг 03 февраля 2022 02:59
Франция рассматривает вывод войск из Мали Фото: Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Франция рассматривает возможность вывода своих войск из Мали. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По его словам, в ближайшие дни состояться консультации с союзниками. После этого французское правительство примет решение о том, продолжать ли свое долгосрочное военное присутствие в Мали. Основное внимание в ходе дебатов было уделено тому, как будет продолжаться борьба с терроризмом в регионе Сахеля. Он не исключил вывода француских войск из Мали.

По его словам, условия для продолжения пребывания в Мали изменились.

"Ситуация не может оставаться прежней сегодня. Поэтому нам нужны консультации, чтобы адаптироваться к новой ситуации, созданной приходом к власти в Мали хунты", — сказал Ле Дриан.

Напомним, что в Мали погибли миротворцы ООН. Еще несколько человек ранены в результате взрыва.

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