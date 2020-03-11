Британия намерена вывести часть своих военных из Афганистана

Фото: британские военные в Афганистане (flickr.com soldiersmediacenter)

Британия выведет треть своих солдат

Британия намерена вслед за Соединенными Штатами Америки вывести своих военнослужащих с территории Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Times.

По данным источников в военном окружении, британское правительство планирует до середины июля вывести 330 с 1100 британских военных, которые постоянно находятся в Афганистане. Почти весь британский контингент находится в Кабуле и его окрестностях.

Отмечается, что небольшое количество британских спецназовцев вместе с американскими военными находятся также в других районах Афганистана, включительно с южной провинцией Гильменд.

Однако, источник издания подчеркнул, что вывод британских войск из Афганистана продолжится лишь в том случае, если радикальное движение "Талибан" будет выполнять обязательства в рамках мирного соглашения с Вашингтоном.

Напомним, ранее сообщалось, что США в понедельник, 9 марта, начали вывод американских войск из Афганистана в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан". Полный вывод американского контингента из Афганистана состоится через 14 месяцев.