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Франция выступила против увеличения бюджета НАТО на 20 млрд долларов - Reuters

Автор: РБК-Украина

Бюджет НАТО планируют увеличить на 20 млрд долларов в течение следующих 10 лет. Такое намерение вызвало сопротивление со стороны Франции.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Так, дополнительные средства должны предоставить НАТО больше гибкости в противодействии военным угрозам, изменениям климата и усилению Китая.

"Решение натолкнулось на решительное сопротивление Франции, которая опасается, что это может помешать ее оборонным приоритетам”, - пишет издание.

В то же время, дипломаты сообщили о готовности Франции выслушать аргументы в пользу предложенного плана.

"Если речь идет о значительном увеличении вклада государств в общий бюджет и изменении философии НАТО, когда фокус будет перемещен с национальной ответственности на размытие ответственности, Франция ответит решительным “нет””, - подчеркнул неназванный французский дипломат.

Ранее сообщалось, что в НАТО согласовали гражданский бюджет в объеме 258,9 млн евро и военный бюджет в объеме 1,61 млрд евро на 2021 год.

РБК-Украина писало, что Германия, Франция, Великобритания и США считают необходимым усиление Североатлантического альянса.

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