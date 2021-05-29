Франция выступила против увеличения бюджета НАТО на 20 млрд долларов - Reuters

Так, дополнительные средства должны предоставить НАТО больше гибкости в противодействии военным угрозам, изменениям климата и усилению Китая.

"Решение натолкнулось на решительное сопротивление Франции, которая опасается, что это может помешать ее оборонным приоритетам”, - пишет издание.

В то же время, дипломаты сообщили о готовности Франции выслушать аргументы в пользу предложенного плана.

"Если речь идет о значительном увеличении вклада государств в общий бюджет и изменении философии НАТО, когда фокус будет перемещен с национальной ответственности на размытие ответственности, Франция ответит решительным “нет””, - подчеркнул неназванный французский дипломат.