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Франція виступила проти збільшення бюджету НАТО на 20 млрд доларів, - Reuters

Автор: РБК-Україна

Бюджет НАТО планують збільшити на 20 млрд доларів протягом наступних 10 років. Такий намір викликав спротив з боку Франції.

Про це пише Reuters, посилаючись на джерела у дипломатичних колах.

Так, додаткові кошти повинні надати НАТО більше гнучкості у протидії військовим загрозам, змінам клімату та посиленню Китаю.

"Рішення наразилося на рішучий спротив Франції, яка побоюється, що це може завадити її оборонним пріоритетам”, - пише видання.

Водночас, дипломати повідомили про готовність Франції вислухати аргументи на користь запропонованого плану.

“Якщо йдеться про значне збільшення внеску держав до спільного бюджету та зміну філософії НАТО, коли фокус буде переміщено із національної відповідальності на розмиття відповідальності, Франція відповість рішучим “ні””, - наголосив неназваний французький дипломат.

Раніше повідомлялося, що у НАТО погодили цивільний бюджет в обсязі 258,9 млн євро та військовий бюджет в обсязі 1,61 млрд євро на 2021 рік.

РБК-Україна писало, що Німеччина, Франція, Великобританія і США вважають за необхідне посилення Північноатлантичного альянсу.

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