Франция выступила за продолжение диалога в нормандском формате

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за продолжение диалога в нормандском формате. Он также заявил, что Париж предпринимает все усилия для деэскалации ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Ле Дриана с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстром.

"Франция как председатель Евросоюза мобилизовала все усилия, чтобы вместе с европейскими и американскими партнерами, а также союзниками по НАТО для сдерживания эскалации (на Донбассе - ред.)", - сказал французский министр.

По его словам, Франция выступает за продолжение переговоров в рамках нормандского формата. Ле Дриан подчеркнул, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" в Париже открыла возможность для диалога в будущем.