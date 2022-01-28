RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Франція виступила за продовження діалогу в нормандському форматі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан виступив за продовження діалогу в нормандському форматі. Він також заявив, що Париж робить всі зусилля для деескалації ситуації на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Ле Дріана з главою МЗС Нідерландів Вопке Хукстром.

"Франція як голова Євросоюзу мобілізувала всі зусилля, щоб разом з європейськими та американськими партнерами, а також союзниками по НАТО для стримування ескалації (на Донбасі - ред.)", - сказав французький міністр.

За його словами, Франція виступає за продовження переговорів у рамках нормандського формату. Ле Дріан підкреслив, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" в Парижі відкрила можливість для діалогу в майбутньому.

Нагадаємо, 26 січня в Парижі пройшла зустріч радників лідерів нормандського формату - України, Німеччини, Франції та Росії. Подробиці зустрічі - у матеріалі РБК-Україна.

Відзначити, США назвали нормандський формат найкращим для повернення миру на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяНормандський формат