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Франция вышлет около 30 российских дипломатов

Фото: Франция решила выслать около 30 российских дипломатов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Франции приняли решение выслать ряд российских дипломатов. Речь идет примерно о 30 сотрудниках посольства России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщили телеканалу в министерстве иностранных дел Франции, решение о высылке российских дипломатов является частью подхода европейских стран в ответ на военную агрессию России против Украины.

В ведомстве также уточнили, что высылаемые дипломаты занимались деятельностью, которая противоречит интересам безопасности Франции.

Напомним, ранее Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов.

Отметим, сегодня, 4 апреля, Литва и Латвия объявили о понижении уровня дипломатических отношений с Россией.

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