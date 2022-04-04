Франция вышлет около 30 российских дипломатов

Власти Франции приняли решение выслать ряд российских дипломатов. Речь идет примерно о 30 сотрудниках посольства России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Как сообщили телеканалу в министерстве иностранных дел Франции, решение о высылке российских дипломатов является частью подхода европейских стран в ответ на военную агрессию России против Украины.
В ведомстве также уточнили, что высылаемые дипломаты занимались деятельностью, которая противоречит интересам безопасности Франции.
Напомним, ранее Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов.
Отметим, сегодня, 4 апреля, Литва и Латвия объявили о понижении уровня дипломатических отношений с Россией.
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