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Латвия вслед за Литвой понизила уровень дипломатических отношений с Россией

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Рига, Понедельник 04 апреля 2022 16:33
Латвия вслед за Литвой понизила уровень дипломатических отношений с Россией Фото: глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс (facebook.com.edgars.inkevics)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Латвии приняло решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Причиной этого стали преступления, которые совершили российские военные в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.

"Учитывая преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, Латвия понизит дипломатические отношения с Российской Федерацией", - написал в Twitter глава МИД.

Он пообещал сообщить о конкретных решениях позднее, после завершения внутренних процедур.

Напомним, накануне Литва объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией.

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