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Франція вишле близько 30 російських дипломатів

Фото: Франція вирішила вислати близько 30 російських дипломатів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Франції прийняла рішення вислати ряд російських дипломатів. Йдеться приблизно про 30 співробітників посольства Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомили телеканалу у міністерстві закордонних справ Франції, рішення про висилку російських дипломатів є частиною підходу європейських країн у відповідь на військову агресію Росії проти України.

У відомстві також уточнили, що висилаються дипломати займалися діяльністю, яка суперечить інтересам безпеки Франції.

Нагадаємо, раніше Німеччина оголосила про висилку 40 російських дипломатів.

Зазначимо, сьогодні, 4 квітня, Литва і Латвія оголосили про зниження рівня дипломатичних відносин з Росією.

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