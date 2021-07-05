Франція випустить свою вакцину від коронавірусу до грудня: розпочато третій етап випробувань
У Франції до грудня з'явиться власна вакцина від коронавірусу. Компанія Sanofi France приступила до третього етапу клінічних випробувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Le Figaro.
Як повідомив виданню глава фармацевтичної компанії Sanofi France Олів'є Богійо, вакцина вийшла на третю фазу досліджень і може бути доступна до грудня.
Богійо також зазначив, що на відміну від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna і Janssen у французькій вакцині не буде використовуватися технологія мРНК. Її основу складе рекомбінантний білок, як в сучасних щепленнях від грипу. За його словами, у поєднанні зі спеціальною речовиною – ад'ювантом – імунна відповідь буде активнішою і триватиме довше.
"Це те, що ми використовуємо для вакцинації проти грипу, перевірена технологія, яку ми використовували протягом декількох років", - уточнив він.
Серед переваг французької вакцини від коронавірусу глава компанії назвав недороге виробництво і більш м'які вимоги до зберігання. Богійо зазначив, що низька вартість препарату дозволить допомогти менш розвиненим країнам прискорити прищепну кампанію.
Нагадаємо, раніше глава МОЗ Франції Ольвіє Веран заявив, що нова хвиля коронавірусу у країні може початися в кінці липня. Причиною цього він назвав посилення поширення індійського штаму "Дельта".