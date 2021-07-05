Франція випустить свою вакцину від коронавірусу до грудня: розпочато третій етап випробувань

У Франції до грудня з'явиться власна вакцина від коронавірусу. Компанія Sanofi France приступила до третього етапу клінічних випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Le Figaro.

Як повідомив виданню глава фармацевтичної компанії Sanofi France Олів'є Богійо, вакцина вийшла на третю фазу досліджень і може бути доступна до грудня.

Богійо також зазначив, що на відміну від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna і Janssen у французькій вакцині не буде використовуватися технологія мРНК. Її основу складе рекомбінантний білок, як в сучасних щепленнях від грипу. За його словами, у поєднанні зі спеціальною речовиною – ад'ювантом – імунна відповідь буде активнішою і триватиме довше.

"Це те, що ми використовуємо для вакцинації проти грипу, перевірена технологія, яку ми використовували протягом декількох років", - уточнив він.

Серед переваг французької вакцини від коронавірусу глава компанії назвав недороге виробництво і більш м'які вимоги до зберігання. Богійо зазначив, що низька вартість препарату дозволить допомогти менш розвиненим країнам прискорити прищепну кампанію.